В Ростове-на-Дону несколько улиц останутся без света

— В понедельник, 20 мая, электричества не будет на улицах Мурлычева, Налбандяна, 14 линия, 12 линия, 10 линия, 8 линия, Ченцова, Новомосковская, Полторацкого, Просвещения, проспекте Шолохова. Во вторник без света останутся жители проспекта 40-летия Победы, улиц Школьная, Горсоветская, Ленина, Шеболдаева, Павлодарская, Освобождения и Безымянная Балка, переулка Клавишный. В среду электричество отключат на улицах Станиславского, Очаковская, Красных Зорь, в переулках Крепостной и Державинский. В четверг — на улицах Кемеровская, 20 лет Октября, Конституционная, Курчатова, Тихого Дона. В пятницу света не будет на улицах Обороны, Тургеневская, переулке Островском.