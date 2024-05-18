«Он изменяет маме с бездомной!» Девушка в Кузбассе обвинила отца в побоях

«Договариваться — это самая конструктивная позиция. Важно найти компромисс. Если ребёнок не идёт на контакт — в первую очередь, это проблема родителей. То, как ведёт себя ребёнок — это плод нашего собственного воспитания. Мамы и папы, обратите внимание на себя: вы часто реагируете на слова ребёнка с первого раза? А на слова друг друга? Трудно детей воспитать словами, главное для них — пример. Ребятишки не ищут логику в поступках взрослых, они просто воспринимают поведение родителей как должное. Другого они не видят и не знают. Как ребёнка можно за это обвинять?», — рассказала корреспонденту «АиФ в Кузбассе» психолог, руководитель телефона доверия в Кемерове Ольга Рублёва.