«Он изменяет маме с бездомной!» Девушка в Кузбассе обвинила отца в побоях

Скандальная история необычной семьи из города Белово Кемеровской области началась с интернета. 18-летняя девушка выложила в местный паблик видео, на котором запечатлён конфликт с отцом. В подписи к видео девушка рассказала, что родители привели в дом, где уже живёт четверо детей, бездомную женщину с ВИЧ.
Корреспонденты kuzbass.aif.ru попытались разобраться в семейной драме.
«Бьёт и изменяет маме».
Началось всё с того, что 18-летняя девушка Арина 7 марта опубликовала в социальных сетях видео, на котором слышны крики и угрозы. Автор видео рассказала, что её отец постоянно пьёт, бьёт её и выгоняет из дома. Кроме того, в семье живёт ещё одна женщина, которую приютили родители. По словам автора, гостья ВИЧ-инфицированная, а отец не только избивал дочь, но и на глазах других детей постоянно изменял их матери с этой женщиной.
Пост набрал десятки тысяч просмотров. В комментариях местные жители обращались к органам опеки и к полиции с просьбой проверить семью. Кроме правоохранительных органов скандалом также заинтересовались и телевизионщики. Авторы знаменитого шоу «Мужское — женское» сняли сюжет об этом скандале, где стали известны все подробности.
«Она нас опозорила!».
Мать девочки Марина пожаловалась, что после публикации в социальных сетях семейного скандала, их семья стала знаменита на весь город. Женщина рассказала, что её дочь действительно в начале марта поссорилась со своим отцом. Она обвинила родителя в неверности: якобы он изменяет жене с женщиной, которая у них живёт. На фоне обвинений случился скандал.
Многодетная мать пояснила, что в семье живёт женщина по имени Надежда, которая оказалась в очень сложной жизненной ситуации 10 лет назад. Она много пила и из-за этого пагубного пристрастия осталась одна. Марина пожалела её и взяла к себе в семью. Теперь она стала всем как родная: Надежда помогает по хозяйству и с детьми. Все вместе они живут в двухкомнатной квартире: отец семейства, мать, подруга семьи и четверо детей, один из которых совсем ещё малыш.
Арина уверяла всех, что Надежда имеет положительный статус ВИЧ и поэтому ей нельзя жить в квартире с детьми. Также девочка уверена, что её младший брат считает мамой Надежду, а не родную мать Марину. На программе показали, как две другие дочери тепло относятся к гостье семьи, которая помогала их воспитывать. Но Арина даже под прицелом телекамер осталась непреклонна. Она уверяла, что отец спит с этой Надеждой. Остальные члены семьи в это не верят и отрицают все обвинения.
Дочь — наркоманка?
В свою очередь отец обвинил Арину в употреблении наркотиков. Также в эфире телепрограммы появилась видеозапись, на которой девушка в неадекватном состоянии скандалит с родителями. На вопрос ведущего об употреблении наркотических веществ Арина ответила, что пробовала один раз. Однако по словам отца, Арина часто посещает сомнительные компании и оказывается в местах, где молодёжь пьёт и употребляет запрещённые вещества. Пристрастие к алкоголю Арина не скрывала, заявив, что пьёт не часто и не много. Во время съёмок девушка даже сдала экспресс-тест на наркотики, который оказался отрицательным. Однако сдавать мочу Арина отказалась.
«Это косвенные признаки, что девушке есть что скрывать. Раздражительность с эмоциональной несдержанностью может быть как на пике, так и в первые дни после употребления», — отметил врач-нарколог Ивери Кизицкий.
«Хочу, чтобы жили как люди».
Семью проверяли органы опеки. По словам представителей ведомства, семья благополучная, на учёте не стояла. Все сыты и счастливы. У детей есть свои спальные места, дома чисто, а холодильник забит продуктами. Никаких претензий к родителям у правоохранителей не возникло.
СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу проводит доследственную проверку по факту части 1 статьи 117 УК РФ (истязание). Сотрудники СК предполагают, что отец всё же мог истязать свою дочь, которая не хочет подчиняться семейным правилам. В эфире скандального шоу Арина заявила, что хочет, чтобы семья жила обычной жизнью, без пьяного отца и чужих людей в доме.
Быть подростком очень трудно.
Вопрос отцов и детей вечен. Дети не хотят подчиняться правилам, а родители не готовы к тому, что ещё вчерашние малыши учат их жизни. «АиФ в Кузбассе» узнал у психолога, как родителям вести себя с трудными подростками.
«Договариваться — это самая конструктивная позиция. Важно найти компромисс. Если ребёнок не идёт на контакт — в первую очередь, это проблема родителей. То, как ведёт себя ребёнок — это плод нашего собственного воспитания. Мамы и папы, обратите внимание на себя: вы часто реагируете на слова ребёнка с первого раза? А на слова друг друга? Трудно детей воспитать словами, главное для них — пример. Ребятишки не ищут логику в поступках взрослых, они просто воспринимают поведение родителей как должное. Другого они не видят и не знают. Как ребёнка можно за это обвинять?», — рассказала корреспонденту «АиФ в Кузбассе» психолог, руководитель телефона доверия в Кемерове Ольга Рублёва.