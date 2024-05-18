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В Свердловской области ожидаются заморозки

В Свердловской области по ночам в ближайшие дни вновь ожидаются заморозки, сообщает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Сейчас в Остине: +22° 3 м/с 88% 740 мм рт. ст. +21°

Сообщается, что в воскресенье, 19 мая температура опустится до −3..-1 градуса за исключением юго-восточной части региона. 20 мая в юной части области температура опустится до 0 градусов, и до −3 на юго-западе.

21 мая заморозков не ожидается, а 22 мая на севере и северо-западе может похолодать до −2, 23 мая, по предварительному прогнозу, в северной половине региона ожидается похолодание до −3 градусов.

«В субботу холодный атмосферный фронт достиг южных районов Свердловской области. Осадки на фронте здесь преимущественно небольшие, вероятность их сохранится до второй половины дня. Наибольшее количество осадков (до 5−10 мм) ожидается на востоке региона, через который проходит волна на атмосферном фронте», — говорится в сообщении канала.