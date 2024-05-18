В Свердловской области ожидаются заморозки

«В субботу холодный атмосферный фронт достиг южных районов Свердловской области. Осадки на фронте здесь преимущественно небольшие, вероятность их сохранится до второй половины дня. Наибольшее количество осадков (до 5−10 мм) ожидается на востоке региона, через который проходит волна на атмосферном фронте», — говорится в сообщении канала.