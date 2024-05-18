Движение транспорта ограничили в Краснодаре

В Краснодаре на улице Московской ограничили движение транспортных средств в связи с ремонтом канализационных сетей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на администрацию Краснодара.
Движение транспорта ограничено до 20:00 22 мая на участке ул. Московской от ул. Зиповской до ул. им. 40-летия Победы на двух дорожных полосах. Участок от ул. им. 40-летия Победы до ул. Зиповской доступен для проезда.
— Работы будут вестись круглосуточно. На предоставление услуг абонентам данные мероприятия никак не повлияют, — отметил директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.
Специалисты заменят участок трубопровода длиной 10 метров.