Диплом бакалавра будет признаваться наряду с дипломами нового образца

Дипломы, полученные после прохождения программы бакалавриата, будут признаваться наряду с дипломами нового образца, сообщили в министерстве науки и высшего образования России.
«Поскольку диплом — это документ, подтверждающий определенный уровень квалификации, изменения в национальной системе высшего образования не повлияют на их значимость», — передает РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее стало известно, что с 2025 года в России исчезнет понятие «бакалавр». Будет высшее и высшее специализированное образование.
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков уточнил, что нормативная база по новой системе высшего образования будет сформирована до конца года.
Владимир Путин, в свою очередь, заверил, что реформа высшего образования в России будет плавной и мягкой, при переводе студентов в российские университеты из-за рубежа также не придется спускаться на ступень ниже.