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Диплом бакалавра будет признаваться наряду с дипломами нового образца

В Минобрнауки подчеркнули, что изменения в системе высшего образования не повлияют на значимость ранее полученных дипломов.

Источник: РИА "Новости"

Дипломы, полученные после прохождения программы бакалавриата, будут признаваться наряду с дипломами нового образца, сообщили в министерстве науки и высшего образования России.

«Поскольку диплом — это документ, подтверждающий определенный уровень квалификации, изменения в национальной системе высшего образования не повлияют на их значимость», — передает РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что с 2025 года в России исчезнет понятие «бакалавр». Будет высшее и высшее специализированное образование.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков уточнил, что нормативная база по новой системе высшего образования будет сформирована до конца года.

Владимир Путин, в свою очередь, заверил, что реформа высшего образования в России будет плавной и мягкой, при переводе студентов в российские университеты из-за рубежа также не придется спускаться на ступень ниже.

образование