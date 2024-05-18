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Филиал Третьяковской галереи откроется в Самаре 30 мая

В Самаре впервые после реставрации будет представлен шедевр «Охотники на привале» Василия Перова.

Источник: Третьяковка в Самаре

Стала известна дата официального открытия филиала Третьяковской галереи в отреставрированном архитектурном памятнике, здании Фабрики-кухни в Самаре. Это произойдет в четверг, 30 мая 2024 года.

— Специальная программа, посвященная открытию филиала появится совсем скоро. Впервые после реставрации будет представлен шедевр «Охотники на привале» Василия Перова, — отметили в пресс-службе галереи.

Первое мероприятие в новом филиале — выставка «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве». Посетители смогут увидеть такие работы, как «Завтрак Аристократа» Павла Федотова, «Чаепитие в Мытищах» Василия Перова и другие. Выставка охватывает русское искусство начала XX века, послевоенное неофициальное искусство и работы последних 25 лет.

Филиал также предложит интерактивную экспозицию истории здания, культурно-просветительский центр, творческие мастерские с арт-завтраками и мастер-классы для детей. Новинкой станут Арт-резиденции с программой «Художник+», направленной на сотрудничество художников, кураторов и профессионалов из «нехудожественной» среды.

В кинозале будут проходить показы фильмов из коллекции Третьяковской галереи и специальные документальные показы на темы искусства и творчества.

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