Филиал Третьяковской галереи откроется в Самаре 30 мая

Первое мероприятие в новом филиале — выставка «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве». Посетители смогут увидеть такие работы, как «Завтрак Аристократа» Павла Федотова, «Чаепитие в Мытищах» Василия Перова и другие. Выставка охватывает русское искусство начала XX века, послевоенное неофициальное искусство и работы последних 25 лет.