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Схемы движения транспорта изменятся на четырех перекрестках Нижнего Новгорода

Данный вопрос обсудили на заседании профильной комиссии Гордумы.

Схемы движения транспорта на некоторых участках дорог планируют изменить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил замдиректора МКУ «Центр организации дорожного движения» Алексей Холин во время заседания постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы, которое состоялось 17 мая.

Так, движение изменится на перекрестке проспекта Молодежного и улицы Краснодонцев. Там планируют установить дополнительный светофор и выполнить переразметку.

В Нижегородском районе планируют увеличить пропускную способность дублера улицы Красносельской. Там будут организованы дополнительные полосы для поворота налево. Это коснется пересечений с улицами Горького, Малой Ямской, Ильинской.

Кроме того, в Сормовском районе оборудуют регулируемый пешеходный переход около дома № 137 на улице Коминтерна. Однако два нерегулируемых перехода там уберут.

На улице Белинского будет запрещена парковка. Это позволит улучшить пропускную способность улицы. Паковка останется лишь там, где позволяет ширина дороги.