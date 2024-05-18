Схемы движения транспорта изменятся на четырех перекрестках Нижнего Новгорода

Схемы движения транспорта на некоторых участках дорог планируют изменить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил замдиректора МКУ «Центр организации дорожного движения» Алексей Холин во время заседания постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы, которое состоялось 17 мая.