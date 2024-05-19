Игорь Кобзев посетил Братский район после крупных пожаров 6 мая

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вместе с делегацией министров прибыл в Братский район. Напомним, 6 мая в муниципальном образовании от буйства огня пострадали восемь садоводств и два человека погибли. Во время визита они обсудили с мэром района Александром Дубровиным устранение последствий пожара. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
— Основные мероприятия по выплатам компенсаций и ликвидации последствий завершены, но работа продолжается. Дорогого стоит, что муниципалитет индивидуально отработал с каждым пострадавшим, — сказал Игорь Кобзев.
Сейчас, решается вопрос о приобретении квартир для потерявших дома жителей Вихоревки. Несмотря на доступные варианты временного размещения, многие предпочли остаться у родственников.
Также поднимался вопрос об усилении контроля пожарной безопасности в садоводствах. Рассматривается вариант, закрепления в законе ответственности участников СНТ.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в роще Звездочка в Иркутске высадили полсотни саженцев хвойных деревьев. Посадку стала символом к празднованию 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской Магистрали. Юбилей отметят 8 июля.