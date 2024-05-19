Игорь Кобзев посетил Братский район после крупных пожаров 6 мая

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вместе с делегацией министров прибыл в Братский район. Напомним, 6 мая в муниципальном образовании от буйства огня пострадали восемь садоводств и два человека погибли. Во время визита они обсудили с мэром района Александром Дубровиным устранение последствий пожара. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.