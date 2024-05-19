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В Иркутске будут укреплять берег Цесовской набережной

Положительное заключение экологической экспертизы получено на проект берегоукрепления Цесовской набережной Иркутска. Участок, где будет проводиться берегоукрепление — от Глазковского моста до мемориала «Вечный огонь». До конца мая будет объявлен аукцион по поиску подрядчика, сообщила пресс-служба мэрии Иркутска.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

По техническому заданию, подрядчик должен будет сделать шпунтовую стенку для защиты береговой линии от подмывания и подготовить основание для благоустройства прогулочной зоны. На эти цели из регионального и городского бюджетов с 2024 по 2026 годы будет выделено почти 340 миллионов рублей. Более 118 из них — из бюджета Иркутска.

Берегоурепление и дальнейшее благоустройство Цесовской набережной дасть возможность включить её в единую набережную Ангары длиной 11 километров от плотины ГЭС до устья Ушаковки.

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