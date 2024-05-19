В Иркутске будут укреплять берег Цесовской набережной

По техническому заданию, подрядчик должен будет сделать шпунтовую стенку для защиты береговой линии от подмывания и подготовить основание для благоустройства прогулочной зоны. На эти цели из регионального и городского бюджетов с 2024 по 2026 годы будет выделено почти 340 миллионов рублей. Более 118 из них — из бюджета Иркутска.