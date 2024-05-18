Кронштадт отмечает свой 320-й день рождения с фестивалем кузнецов и салютом

Жители Кронштадта смогут отпраздновать день рождения города на фестивале кузнецов, на который приехали мастера со всей России. Также 18 мая состоится торжественное возложение цветов к памятнику Петру I и фестиваль «Кронштадтский вальс» на Якорной площади.
Кроме того, в программе мероприятий «Первый парад физкультурников» и «Кронгефест». День рождения Кронштадта завершится праздничным салютом на Якорной площади.
Напомним, что открытие четвертой очереди музейно-исторического парка «Остров Фортов» решили приурочить ко Дню Военно-Морского Флота России, который в этом году выпадает на 28 июля.