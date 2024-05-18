Стало известно, когда в Воронеж придет жара

В Воронежской области на следующей неделе будет повышаться температура воздуха, и к середине семидневки термометры в столице Черноземья могут показать уже около +25 градусов. Об этом сообщает прогноз регионального гидрометцентра в субботу, 18 мая.
Днем в понедельник синоптики прогнозируют в Воронеже около +22 градусов. Во вторник, 21 мая, ожидается +23… +25 градусов, а в среду — от +24 до +26 градусов в светлое время суток.
Согласно прогнозу, во вторник в регионе, включая областной центр, ожидаются кратковременные дожди и грозы. К среде осадки прекратятся, день обещает быть жарким и солнечным.
Подробный прогноз погоды на следующую рабочую неделю читайте на портале РИА «Воронеж» утром в понедельник, 20 мая.
Сейчас в регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. В отдельных районах области сегодня возможны грозы. Предостережение синоптиков актуально до 18:00.