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Стало известно, когда в Воронеж придет жара

Ожидаются грозы.

Сейчас в Остине: +29° 2 м/с 55% 743 мм рт. ст. +26°
Источник: Агентство «Москва»

В Воронежской области на следующей неделе будет повышаться температура воздуха, и к середине семидневки термометры в столице Черноземья могут показать уже около +25 градусов. Об этом сообщает прогноз регионального гидрометцентра в субботу, 18 мая.

Днем в понедельник синоптики прогнозируют в Воронеже около +22 градусов. Во вторник, 21 мая, ожидается +23… +25 градусов, а в среду — от +24 до +26 градусов в светлое время суток.

Согласно прогнозу, во вторник в регионе, включая областной центр, ожидаются кратковременные дожди и грозы. К среде осадки прекратятся, день обещает быть жарким и солнечным.

Подробный прогноз погоды на следующую рабочую неделю читайте на портале РИА «Воронеж» утром в понедельник, 20 мая.

Сейчас в регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. В отдельных районах области сегодня возможны грозы. Предостережение синоптиков актуально до 18:00.