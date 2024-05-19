Резус-конфликт. Как самая редкая в мире кровь спасла малыша из Иркутска

Но на этом история не закончилась, так как вскоре оказалось, что нужна ещё одна доза эритроцитов и партию крови вновь быстро доставили в столицу сибирского региона. В перинатальном центре врачи сделали переливание малышу и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, на котором он находился. Теперь новорожденный мальчишка может дышать сам. Сейчас у ребенка стабильное состояние. Его вместе с мамой уже перевели в обычное отделение.