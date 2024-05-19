Резус-конфликт. Как самая редкая в мире кровь спасла малыша из Иркутска

В Иркутске врачи спасли новорожденного мальчика, который появился на свет и нуждался в самом редком типе крови. Ему экстренно потребовалось переливание. И редчайшую кровь, которая была для этого необходима, доставили из Зеленограда, расположенного в Москве, в столицу Приангарья меньше чем за сутки!
Главный врач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин рассказал корреспонденту irk.aif.ru, как врачи нашли эту редкую кровь и как получилось оперативно доставить ее через всю страну для маленького пациента.
Нулевой резус-фактор
Жительница Иркутской области много лет не могла родить, так как у неё самый редкий тип крови с нулевым резус-фактором. У подавляющего большинства людей на планете он либо отрицательный, либо положительный. Из-за того, что резус-фактор сибирячки при каждой беременности был несовместим с резус-фактором плода, её кровь вырабатывала антитела и происходили выкидыши.
Но женщина не теряла надежды. Когда она забеременела в очередной раз, за её состоянием тщательно наблюдали медики городского перинатального центра. И на этот раз повезло! Врачи помогли матери выносить и, наконец, родить долгожданного малыша.
Мама, конечно, была счастлива, но ей вместе с врачами тут же пришось решать серьезные проблемы — состояние только, что родившегося младенца медики называли тяжелым. Причина всё та же. У новорожденного антиген D оказался положительным, а у матери — нулевой резус и большое количество антител, которые образовались при предыдущих и этой беременностях.
Как объяснили медики, материнские антитела попали в кровоток малыша и прозошёл резус-конфликт, то есть её иммунная система приняла антигены системы резус ребёнка за чужеродные и эритроциты младенца разрушались антителами мамы. Из-за этого у мальчика началась отечная форма гемолитической болезни.
Действовали быстро
«Система резус — это группа антигенов, в которую входят антигены D, С, с, Е, е. При положительном антигене D кровь называют резус-положительной, при его отсутствии — резус-отрицательной. При нулевом резусе отсутствуют антигены С, с, Е, е. У ребенка в крови было большое количество антител к антигенам системы резус», — поясняет Максим Зарубин.
Чтобы спасти жизнь ребёнку, понадобилось экстренное переливание и действовать нужно было быстро. Но где найти такой редкий тип крови за короткое время?
«Обычно для переливания мы подбираем подходящий тип крови, необязательно одной группы, но важно, чтобы они были совместимы. Мы консультировались с московскими коллегами. Для переливания необходимы были эритроциты с нулевым резусом. Подобрать такие эритроциты для трансфузии из имеющегося запаса оказалось невозможным», — говорит главный врач.
В базе данных Иркутской областной станции переливания крови содержатся данные более 180 тыс. доноров, но среди них нет доноров с таким фенотипом. Время поджимало и нужно было срочно что-то предпринимать для спасения малыша. И к делу подключились врачи перинатального центра, клинической больницы имени Кончаловского, научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, министры департамента здравоохранения Москвы.
Донорами оказались двое братьев
Всего в мире около 100 людей с «отсутствующим» резус-фактором, а именно такая кровь была нужна малышу. У такой группы крови нет белков резус-фактора на эритроцитах.
«Найти этот тип крови крайне сложно. В России она есть только в банке в Зеленограде. Об этом мы знали из публикаций и докладов. Министр здравоохранения нашего региона Андрей Модестов обратился к руководителю департамента здравоохранения города Москвы, который помог в доставке крови», — рассказал Максим Зарубин.
Донорами такой редкой группы крови оказались двое братьев. Они, понимая насколько редкая группа им досталась, периодически сдают её, чтобы можно было спасти чью-то жизнь. И спасли.
Перед доставкой специалисты разморозили кровь, затем поместили её в термоконтейнер для транспортировки и отправили самолётом в Иркутск.
Но на этом история не закончилась, так как вскоре оказалось, что нужна ещё одна доза эритроцитов и партию крови вновь быстро доставили в столицу сибирского региона. В перинатальном центре врачи сделали переливание малышу и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, на котором он находился. Теперь новорожденный мальчишка может дышать сам. Сейчас у ребенка стабильное состояние. Его вместе с мамой уже перевели в обычное отделение.
Как говорят врачи, то, что произошло, это беспрецедентный случай, так как на все переговоры и доставку крови на дальнее расстояние ушло меньше суток. Ну что сказать — чудо! И медики уже дают рекомендации, что необходимо сделать, чтобы спасение человека в похожей ситуации было еще более быстрым.
«В нашей стране есть федеральная база донорства. Надо создавать федеральный банк крови, где будут представлены данные о всех редких фенотипах крови, которые находятся во всех организациях Службы крови страны. И важно, чтобы любой регион имел доступ к этим данным и в случае экстренной необходимости можно было обратиться за помощью к коллегам из другого региона», — заключил Максим Зарубин.
Универсальная и редкая
Кстати среди групп крови человека универсальной считается I. Её можно переливать всем пациентам с другой группой, так как в ней нет антигенов. Но человеку с I можно переливать только такую кровь, другие не подойдут.
Что касается II, то в ней есть антиген А и вливать её можно пациентам со II и IV группой. Самому носителю II типа крови подойдёт только I и II группа.
В III группе содержится антиген В. Такой тип крови подходит для переливания пациентам с III и IV группой, а самому носителю подойдёт кровь только I и III.
Редкой является IV группа крови. Она содержит в себе антигены АВ. Её можно переливать людям с таким же типом крови.