В Крыму почтили память жертв депортации

В церемонии также приняли участие духовные лидеры Крыма, депутаты парламента региона, представители национально-культурных автономий РК. В связи с действующим в регионе «желтым» уровнем террористической опасности мероприятие не носило массовый характер.
«18 мая 1944 года — скорбная дата нашей истории. Общая трагедия и общая боль, которая объединяет всех крымчан», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики отметил, что реализация указа президента РФ Владимира Путина «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» является одни из важных приоритетов государственной национальной политики в регионе.
«Крым — наш общий родной и любимый дом. В нем нет места ненависти, нетерпимости и ксенофобии. Мы вместе строим наше будущее на принципах равенства, взаимного уважения и доверия. В этом наша сила, залог наших побед», — подчеркнул он.
18 мая в Крыму является траурным днем в память жертв депортации 227 тысяч крымских татар, греков, немцев, болгар, армян и итальянцев, насильственно выселенных из Крымской АССР в 1941—1944 годах. Президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость в апреле 2014 года, подписав указ о мерах по реабилитации депортированных и государственной поддержке их возрождения и развития.