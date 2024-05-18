В Крыму почтили память жертв депортации

«Крым — наш общий родной и любимый дом. В нем нет места ненависти, нетерпимости и ксенофобии. Мы вместе строим наше будущее на принципах равенства, взаимного уважения и доверия. В этом наша сила, залог наших побед», — подчеркнул он.