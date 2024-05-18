Пропустите ветеранов! В Петербурге прошел парад ретротранспорта

Первыми стартовали троллейбусы — с улицы Нахимова на Васильевском острове. А старт колонны автобусов и мотоциклов, грузовиков и спецмашин от Морской набережной растянулся на целый час.
Постепенно автоветераны из Петербурга, Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Воронежа, Петрозаводска и других городов России выезжали на Невский проспект. Кроме, по понятным причинам, трамваев. Те следовали другим маршрутом.
После парада ретротранспорт припарковали на Инженерной улице, Кленовой аллее, Замковой улице, набережной Фонтанки, площади Белинского и Караванной улице. Выставка уже работает, она открыта до 21:00, можно посмотреть и сфотографироваться.