В Самарской области 19 и 20 мая ударят ночные заморозки до −2 градусов

В Самарской области погода в ближайшие дни вновь не порадует жителей. Как сообщили синоптики, в регионе ожидаются заморозки.
— Объявлен оранжевый уровень опасности. В ночные часы 19 и 20 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, −2 градусов, — проинформировали в ФГБУ «Приволжское УГМЧС».
В связи с ухудшением погодных условий жителям настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности и не допускать переохлаждений. Кроме того, водителей призывают быть особо внимательными, соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Минусовые температуры могут представлять серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур. Для их защиты рекомендуется укрывать растения полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.