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В Самарской области 19 и 20 мая ударят ночные заморозки до −2 градусов

Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за заморозков.

Сейчас в Остине: +29° 2 м/с 55% 743 мм рт. ст. +26°

В Самарской области погода в ближайшие дни вновь не порадует жителей. Как сообщили синоптики, в регионе ожидаются заморозки.

— Объявлен оранжевый уровень опасности. В ночные часы 19 и 20 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, −2 градусов, — проинформировали в ФГБУ «Приволжское УГМЧС».

В связи с ухудшением погодных условий жителям настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности и не допускать переохлаждений. Кроме того, водителей призывают быть особо внимательными, соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Минусовые температуры могут представлять серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур. Для их защиты рекомендуется укрывать растения полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.