В Самарской области 19 и 20 мая ударят ночные заморозки до −2 градусов

В связи с ухудшением погодных условий жителям настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности и не допускать переохлаждений. Кроме того, водителей призывают быть особо внимательными, соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.