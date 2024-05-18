В Петергофе проходит Весенний праздник фонтанов. Посмотрите, как это выглядит

В 2023 году Весенний праздник фонтанов назывался «Как читать Петергоф» и был посвящен 300-летию торжественного показа императорской резиденции Петром I. «Фонтанка» рассказывала о том, как проходило это шоу. В 2022 году на Весеннем празднике фонтанов показывали сюжеты из жизни Петра Великого и истории Петергофа.