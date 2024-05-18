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Умерла актриса «Улицы разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Заслуженная артистка России, актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева умерла 14 мая на 92-м году жизни. Об этом сообщается в официальной группе «Петербург-концерта» во «ВКонтакте».

Источник: «Петербург-концерт»

«14 мая ушла из жизни заслуженная артистка России, бывшая артистка “Петербург-концерта” Наталия Кудрявцева. Дипломант и лауреат множества театральных и литературных конкурсов, блистательная актриса и невероятно энергичный и талантливый человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что актерскую жизнь Кудрявцева начала в Ленинградском Театре Юных Зрителей, где сразу стала ведущей актрисой.

В «Петербург-концерте» артистка проработала более 40 лет, за которые состоялось множество ее моноспектаклей и музыкальных программ.

Генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина и весь коллектив выразили искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Наталии Кудрявцевой.

«В ноябре в Доме Актера состоится вечер памяти Наталии Константиновны», — заключили в «Петербург-концерте».

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