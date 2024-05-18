Умерла актриса «Улицы разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева

«14 мая ушла из жизни заслуженная артистка России, бывшая артистка “Петербург-концерта” Наталия Кудрявцева. Дипломант и лауреат множества театральных и литературных конкурсов, блистательная актриса и невероятно энергичный и талантливый человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что актерскую жизнь Кудрявцева начала в Ленинградском Театре Юных Зрителей, где сразу стала ведущей актрисой.
В «Петербург-концерте» артистка проработала более 40 лет, за которые состоялось множество ее моноспектаклей и музыкальных программ.
Генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина и весь коллектив выразили искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Наталии Кудрявцевой.
«В ноябре в Доме Актера состоится вечер памяти Наталии Константиновны», — заключили в «Петербург-концерте».