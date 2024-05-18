Умерла актриса «Улицы разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Заслуженная артистка России, актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева умерла 14 мая на 92-м году жизни. Об этом сообщается в официальной группе «Петербург-концерта» во «ВКонтакте».