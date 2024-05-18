«Фотозоны, выставки и эксклюзив»: как прошла Музейная ночь в Калининграде

Жители и гости Калининграда посетили по единому билету восемь культурных учреждений: Кафедральный собор, Музей Мирового океана, Музей янтаря, Фридландские ворота, Музей изобразительных искусств, Балтийский филиал музея изобразительных искусств имени Пушкина, Дом китобоя и Историко-художественный музей. Кроме того, можно было побывать на других площадках. Так, в рамках акции калининградцы стали участниками эксклюзивной экскурсии по бастиону Грольман.