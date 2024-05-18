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«Фотозоны, выставки и эксклюзив»: как прошла Музейная ночь в Калининграде

В пятницу, 17 мая, в Калининграде прошла Музейная ночь. В этом году акция приурочена к году семьи в России.

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Жители и гости Калининграда посетили по единому билету восемь культурных учреждений: Кафедральный собор, Музей Мирового океана, Музей янтаря, Фридландские ворота, Музей изобразительных искусств, Балтийский филиал музея изобразительных искусств имени Пушкина, Дом китобоя и Историко-художественный музей. Кроме того, можно было побывать на других площадках. Так, в рамках акции калининградцы стали участниками эксклюзивной экскурсии по бастиону Грольман.

Всего к Музейной ночи в Калининграде и области присоединись 22 творческие площадки. Акция продолжится в культурных учреждениях региона и калининградском зоопарке.

выставки и музеи