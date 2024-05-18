Кузбассовцев ждут музеи: последняя возможность посетить мероприятие

Во всех музеях страны сегодня 18 мая стартовала Всероссийская акция «Ночь музеев». Кузбассовцы могут воспользоваться последними часами акции и посетить музеи Кемеровской области.
Двери музеев открыты для посетителей до полуночи.
Двери музеев открыты для посетителей до полуночи.
Во всех музеях страны сегодня 18 мая стартовала Всероссийская акция «Ночь музеев». Кузбассовцы могут воспользоваться последними часами акции и посетить музеи Кемеровской области.
Двери музеев открыты для посетителей до полуночи.