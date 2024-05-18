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Кузбассовцев ждут музеи: последняя возможность посетить мероприятие

Двери музеев открыты для посетителей до полуночи.

Во всех музеях страны сегодня 18 мая стартовала Всероссийская акция «Ночь музеев». Кузбассовцы могут воспользоваться последними часами акции и посетить музеи Кемеровской области.

Двери музеев открыты для посетителей до полуночи.