В аэрогавани Сочи усилили меры безопасности

Теперь аэропорты могут запретить перевозку в салоне самолета штопоров, игл для подкожных инъекций в случае, если пассажир не предоставит медицинское обоснование, вязальных спиц, ножниц с длиной лезвия менее 60 мм, складные ножи с длиной лезвия менее 60 мм в том числе без фиксатора, а также ртутные тонометры, барометры и манометры.