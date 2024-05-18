В аэрогавани Сочи усилили меры безопасности

В частности, будут расширены ограничения на перевозку в ручной клади колюще-режущих предметов и устройств, которые могут быть применены для нанесения тяжких телесных повреждений.
Теперь аэропорты могут запретить перевозку в салоне самолета штопоров, игл для подкожных инъекций в случае, если пассажир не предоставит медицинское обоснование, вязальных спиц, ножниц с длиной лезвия менее 60 мм, складные ножи с длиной лезвия менее 60 мм в том числе без фиксатора, а также ртутные тонометры, барометры и манометры.
«Просим вас прибывать в аэропорт заранее и с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий, а также следовать всем инструкциям сотрудников аэропорта», — сообщили в аэропорте Сочи.
Ранее сообщалось, что несмотря на открытие аэропорта в Элисте с 3 мая, ограничения на полеты в Краснодарском крае продолжают действовать. Аэропорты Краснодара и Анапы остаются закрытыми для гражданской авиации. Жителям и гостям региона рекомендовано использовать альтернативные маршруты через Сочи, Ставрополь или Минеральные Воды.