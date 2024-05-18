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С 19 мая из Нижнего Новгорода начнут ходить «Валдаи»

«Валдаи» будут ходить из Нижнего Новгорода до Шуховской башни.

Как сообщается на сайте «Водолет», 19 мая стартует новый экскурсионно-прогулочный маршрут из Нижнего Новгорода до Шуховской башни в Дзержинске, организованный компанией «Водолёт». Поездка начнется от причала № 8 на Речном вокзале и займет 1,5 часа.

Участники маршрута смогут проплыть под шестью мостами, увидеть Нижне-Волжскую набережную, «Дятловы горы» и саму Шуховскую башню на реке Оке. Для детей до 4 лет проезд бесплатный, также действуют льготы для инвалидов, пенсионеров, студентов, участников СВО, многодетных семей и детей до 10 лет.