С 19 мая из Нижнего Новгорода начнут ходить «Валдаи»

Участники маршрута смогут проплыть под шестью мостами, увидеть Нижне-Волжскую набережную, «Дятловы горы» и саму Шуховскую башню на реке Оке. Для детей до 4 лет проезд бесплатный, также действуют льготы для инвалидов, пенсионеров, студентов, участников СВО, многодетных семей и детей до 10 лет.