На 59-м году ушел из жизни известный в Волгограде врач Михаил Карасев

Смерть известного в городе врача-невролога подтвердили в Волгоградской областной организации профсоюза здравоохранения РФ. Известно, что Михаил Карасев начинал работать врачом на подстанции скорой медицинской помощи. В 1987 году он окончил волгоградский медвуз и устроился в больницу № 22 Красноармейского района. Пройдя военную службу в тамбовском госпитале, медик вернулся в Волгоград и начал работать в медсанчасти № 40. В 2000 году он возглавил это медицинское учреждение.
При Михаиле Карасеве медсанчасть стала регулярно участвовать в проектах, направленных на повышение качества медицинской помощи. После 2009 года врач трудился в разных учреждениях, а последним его местом работы была детская поликлиника № 31 в Советском районе.
Траурная церемония прощания с заслуженным работником здравоохранения региона начнется в 9.30 19 мая в ритуальном доме по адресу ул. Землячки, 74. Поминальный обед состоится на Димитриевском кладбище.
«МК в Волгограде» приносит соболезнования родным и близким умершего.