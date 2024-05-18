На 59-м году ушел из жизни известный в Волгограде врач Михаил Карасев

Смерть известного в городе врача-невролога подтвердили в Волгоградской областной организации профсоюза здравоохранения РФ. Известно, что Михаил Карасев начинал работать врачом на подстанции скорой медицинской помощи. В 1987 году он окончил волгоградский медвуз и устроился в больницу № 22 Красноармейского района. Пройдя военную службу в тамбовском госпитале, медик вернулся в Волгоград и начал работать в медсанчасти № 40. В 2000 году он возглавил это медицинское учреждение.