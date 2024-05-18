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На 59-м году ушел из жизни известный в Волгограде врач Михаил Карасев

Заслуженный работник здравоохранения региона Михаил Карасев умер 16 мая 2024 года. Похороны медика пройдут в областной столице.

Источник: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ МИХАИЛА КАРАСЕВА

Смерть известного в городе врача-невролога подтвердили в Волгоградской областной организации профсоюза здравоохранения РФ. Известно, что Михаил Карасев начинал работать врачом на подстанции скорой медицинской помощи. В 1987 году он окончил волгоградский медвуз и устроился в больницу № 22 Красноармейского района. Пройдя военную службу в тамбовском госпитале, медик вернулся в Волгоград и начал работать в медсанчасти № 40. В 2000 году он возглавил это медицинское учреждение.

При Михаиле Карасеве медсанчасть стала регулярно участвовать в проектах, направленных на повышение качества медицинской помощи. После 2009 года врач трудился в разных учреждениях, а последним его местом работы была детская поликлиника № 31 в Советском районе.

Траурная церемония прощания с заслуженным работником здравоохранения региона начнется в 9.30 19 мая в ритуальном доме по адресу ул. Землячки, 74. Поминальный обед состоится на Димитриевском кладбище.

«МК в Волгограде» приносит соболезнования родным и близким умершего.