Поединок завершился со счетом 1−0. Все решил единственный гол, который на 14-й минуте забил Даниил Зуев, с подачи Евгения Тюкалова после углового. Отметим, что пермские футболисты не смогли реализовать назначенный в ворота хозяев пенальти в первом тайме. Это четвертая подряд победа подопечных Андрея Блажко в турнире. Следующая игра для «Амкара» состоится 25 мая в Перми против «молодежки» самарских «Крыльев Советов».