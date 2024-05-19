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Амкар" одержал четвертую победу подряд

«Амкар» обыграл в Нижнем Тагиле местный футбольный клуб «Уралец-ТС» в рамках чемпионата второй лиги дивизиона Б.

Источник: БЕЛТА

Поединок завершился со счетом 1−0. Все решил единственный гол, который на 14-й минуте забил Даниил Зуев, с подачи Евгения Тюкалова после углового. Отметим, что пермские футболисты не смогли реализовать назначенный в ворота хозяев пенальти в первом тайме. Это четвертая подряд победа подопечных Андрея Блажко в турнире. Следующая игра для «Амкара» состоится 25 мая в Перми против «молодежки» самарских «Крыльев Советов».

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