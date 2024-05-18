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Маска заинтересовало наличие зарубежных товаров в России

Его заинтересовал ролик одного из пользователей, в котором демонстрируется продукция зарубежных компаний, несмотря на западные санкции.

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Большой выбор зарубежных товаров в России, несмотря на введенные Западом санкции, заинтересовал бизнесмена Илона Маска.

«Интересно», — прокомментировал он в X (ранее Twitter) видео, опубликованное одним из пользователей сети. В ролике демонстрируется, что, несмотря на западные санкции, продукция зарубежных компаний доступна для российских покупателей.

В середине марта агентство Bloomberg сообщало, что экономика России, несмотря на беспрецедентные санкции, демонстрирует рост. Как отмечало агентство, заработная плата «выросла на двузначные числа», рубль стабилизировался, а бедность и безработица находятся на «рекордно низком уровне». Bloomberg указывал, что «это принесло пользу обычным россиянам».

В декабре 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже ощутил эффект бумеранга от своих же антироссийских санкций. По его словам, на Западе уже многие задаются вопросом, правильно ли они поступили.

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