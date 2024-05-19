Священник рассказал, о чем важно вспомнить в День жен-мироносиц

«Второе воскресенье после Пасхи посвящено воспоминанию святых жен-мироносиц — тех женщин, которые первые пришли к гробу, в котором лежало тело Иисуса Христа. Погребение совершалось в большой спешке вечером накануне субботы, а в субботу не полагалось ничего делать, так что они пришли очень рано с утра в первый день после субботы, принеся с собой все необходимое для того, чтобы совершить погребение по всем правилам. И Церковь вспоминает их женский подвиг любви, веры и преданности. Ведь к гробу была приставлена стража, гроб был опечатан, они не знали, кто отвалит камень от двери гроба и, вообще, что их ждет: будут ли они наказаны, будут ли гонимы», — рассказал протоиерей.