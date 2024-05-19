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Водителям придумали новое наказание за номера-перевертыши

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В начале года МВД предложило ужесточить нормы Кодекса об административных правонарушениях за преднамеренное сокрытие номерных знаков авто. Кого накажут в первую очередь, рассказал в интервью агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Источник: © РИА Новости

Пока это лишь предложение, и усиления ответственности за сокрытие номеров нет, как и за управление автомобилем без номеров. В обоих наказывают штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на один-три месяца.

«МВД обратило внимание на рост числа правонарушений с сокрытием номеров автомобиля, причем именно с использованием устройств, так называемых перевертышей, и предложило добавить в ст.12.2 КоАП отдельную часть — 2.1, предусматривающую ответственность исключительно за использование устройств, скрывающих госномер», — разъясняет юрист.

Если новацию примут, штрафа за «перевертыши» не будет, вместо этого нарушителя ждет лишение прав на год или полтора и конфискация устройств. Это не коснется случаев, когда номера закрывают листом бумаги или просто грязью, заверил Миронов.

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