«Подозревали онкологию». Как кемеровчанка живёт с ВИЧ 14 лет

Екатерина встретила мужчину, которому открылась, но не сразу. Он оказался из тех людей, считающих, что ВИЧ-инфицированных лучше сослать жить на отдельный остров. Признаться ему было особенно нелегко, но и оттягивать долго было тоже невозможно: «Когда я сообщила новость про свой диагноз, любимый стал белым, его трясло, я решила уйти, но он меня не отпустил. Сказал, что мы будем вместе, несмотря ни на что. Шестой год я замужем!».