Покинуть страну не смогут 215 тысяч жителей Красноярского края

Выезд из страны могут ограничить в нескольких случаях:
— наличие задолженности 30 000 рублей и более;
— наличие задолженности больше 10 000 рублей, при этом должник не внес оплату в течение двух месяцев после окончания срока добровольного погашения;
— задолженность по алиментам, возмещению вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, а также имущественного ущерба или морального вреда в результате преступления превышает 10 000 рублей;
— в исполнительном документе есть требование не имущественного характера: требование о восстановлении на работе незаконно уволенного сотрудника, сносе здания
Проверить информацию об ограничении на выезд из страны можно в личном кабинете на едином портале государственных услуг, а также на сайте ФССП России. Сделать это лучше заранее, чтобы в случае наличия задолженности, было время погасить ее. На сегодня в праве выезда за пределы страны ограничены около 215 тысяч должников.