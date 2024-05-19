Покинуть страну не смогут 215 тысяч жителей Красноярского края

Проверить информацию об ограничении на выезд из страны можно в личном кабинете на едином портале государственных услуг, а также на сайте ФССП России. Сделать это лучше заранее, чтобы в случае наличия задолженности, было время погасить ее. На сегодня в праве выезда за пределы страны ограничены около 215 тысяч должников.