«Культура никому не принадлежит»: как прошел фестиваль «Русское лето» в Воронеже

— Мне очень сильно понравился концерт. Он произвел на меня сильное впечатление, потому что в одном месте я увидел много творческих людей, которые имеют схожие взгляды. Ощущается сплоченность и связь, и это волшебно! Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться намного чаще, так как это является неотъемлемой частью культурной жизни нашего общества и выполняет просветительскую миссию, — поделился впечатлениями студент с флагом России в руках.