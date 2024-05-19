«Культура никому не принадлежит»: как прошел фестиваль «Русское лето» в Воронеже

«Моя родина возвращается! “- именно с этих строк “Зверобоя” 18 мая в Воронеже начался фестиваль “Русское лето”. Приглашенные спикеры обсудили военную поэзию и волонтерскую деятельность, почитали стихотворения, посмотрели документальные фильмы, посвященные СВО, а также пообщались с аудиторией.
В мероприятии приняли участие представители правительства Воронежской области, скрипач Петр Лундстрем, поэты Анна Долгарева и Александр Пелевин, волонтеры из штаба Захара Прилепина Ульяна Стриж и Юрий Мезинов, выступивший в роли ведущего фестиваля, оперный певец Сергей Москальков, художник Алексей Крюков, представивший выставку «Непокоренный Донбасс», военкор Семен Пегов и другие.
Веселое выступление «Зверобоя» сменилось чтением стихотворений о войне. Дискуссия же началась с вопроса о запрете произведений искусства иностранных агентов. Спикеры пришли к выводу, что запрещать ничего не нужно, на место «врагов» обязательно придут новые талантливые ребята:
— Культура никому не принадлежит, кроме Бога. Запрещать ее — бесполезно. Чем больше мы будем что-то запрещать, тем популярнее это будет становиться у нас. Главное — внутренняя гигиена, так что надо начинать со школьного образования, — поделился Семен Пегов.
Кроме того, гости обсудили значимость религии в военное время, поговорили о том, что волонтерская деятельность должна спонсироваться государством, рассказали, как рождается поэзия на войне и «пофилософствовали».
Главным событием фестиваля стал Большой патриотический концерт на Советской площади, в котором поучаствовали группы «Лампасы», «Сказки черного города», «25/17» и поэты Мария Ватутина, Игорь Караулов, Дмитрий Артис, Елена Заславская. Взрослые и дети, одетые в военную форму, подпевали, желая поддержать российских солдат.
— Мне очень сильно понравился концерт. Он произвел на меня сильное впечатление, потому что в одном месте я увидел много творческих людей, которые имеют схожие взгляды. Ощущается сплоченность и связь, и это волшебно! Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться намного чаще, так как это является неотъемлемой частью культурной жизни нашего общества и выполняет просветительскую миссию, — поделился впечатлениями студент с флагом России в руках.