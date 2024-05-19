Движение на мосту, где провалился троллейбус, полностью восстановлено

Движение на мосту через Тулу, где провалился троллейбус, было полностью восстановлено вчера вечером. От ямы осталась лишь квадратная заплатка свежего асфальта.
Происшествие случилось вчера в середине дня. На виадуке, ведущем от улицы Немировича-Данченко в строну площади Сибиряков-Гвардейцев, троллейбус провалился сквозь асфальт.
— Заднее колесо в яме глубиной около метра, — написали в соцсетях очевидцы происшествия.
Для того, чтобы вызволить электротранспорт из плена, понадобилась спецтехника в виде тягача.
— После того, как троллейбус вытащили из ямы, на место приехали трактор, экскаватор, полторы полосы дороги загородили и начали ремонт, — рассказала местная жительница Екатерина Варгасова. — На дороге весь день была большая пробка.
Напомним, летом 2023 года мост через Тулу ремонтировали по программе БКД.
Рядом с действующим мостом находится старый, построенный еще в 1949 году. Долгое время жители Кировского района использовали его как двухуровневую развязку, позволяющую миновать постоянные пробки на площади Сибиряков-Гвардейцев. Однако после ремонта действующего моста на старом мосту поставили бетонные блоки и знак «проезд запрещен».
Екатерина СОСНИНА.