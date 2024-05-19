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Движение на мосту, где провалился троллейбус, полностью восстановлено

Вчера на мосту через Тулу троллейбус провалился в асфальт в яму глубиной около метра. На ликвидацию последствий ЧП ушел почти весь день. Дорожное полотно восстановили только к вечеру.

Источник: Прецедент

Движение на мосту через Тулу, где провалился троллейбус, было полностью восстановлено вчера вечером. От ямы осталась лишь квадратная заплатка свежего асфальта.

Происшествие случилось вчера в середине дня. На виадуке, ведущем от улицы Немировича-Данченко в строну площади Сибиряков-Гвардейцев, троллейбус провалился сквозь асфальт.

— Заднее колесо в яме глубиной около метра, — написали в соцсетях очевидцы происшествия.

Для того, чтобы вызволить электротранспорт из плена, понадобилась спецтехника в виде тягача.

— После того, как троллейбус вытащили из ямы, на место приехали трактор, экскаватор, полторы полосы дороги загородили и начали ремонт, — рассказала местная жительница Екатерина Варгасова. — На дороге весь день была большая пробка.

Напомним, летом 2023 года мост через Тулу ремонтировали по программе БКД.

Рядом с действующим мостом находится старый, построенный еще в 1949 году. Долгое время жители Кировского района использовали его как двухуровневую развязку, позволяющую миновать постоянные пробки на площади Сибиряков-Гвардейцев. Однако после ремонта действующего моста на старом мосту поставили бетонные блоки и знак «проезд запрещен».

Екатерина СОСНИНА.