Движение на мосту, где провалился троллейбус, полностью восстановлено

Рядом с действующим мостом находится старый, построенный еще в 1949 году. Долгое время жители Кировского района использовали его как двухуровневую развязку, позволяющую миновать постоянные пробки на площади Сибиряков-Гвардейцев. Однако после ремонта действующего моста на старом мосту поставили бетонные блоки и знак «проезд запрещен».