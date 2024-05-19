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Эксперт заявил, что курение вейпов приводит к повышенной концентрации никотина в организме

По словам врача-пульмонолога Алексея Никишенкова, чрезмерное поступление никотина отрицательно воздействует на центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Использование электронных сигарет приводит к большему по сравнению с курением обычных сигарет поступлению никотина в организм, что отрицательно влияет на различные системы жизнедеятельности организма. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник отделения пульмонологии, врач-пульмонолог регионального дистанционно-консультативного центра анестезиологии и реанимации Алексей Никишенков.

В пятницу газета «Коммерсант» сообщила о планах правительства запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. Минздрав РФ, в свою очередь, подготовил список «веществ, направленных на повышение привлекательности» вейпов. В случае его принятия в продаже останутся только содержащие никотин жидкости.

«Проблема, которая, может быть, сейчас уже видна — чрезмерное употребление никотина, если обычная сигарета заканчивается, и человек прекращает курить, то электронную сигарету можно легко передозировать, потому что она не заканчивается, ее можно долго втягивать, ингалироваться, тем самым увеличивается концентрация никотина в организме», — пояснил Никишенков.

По его словам, чрезмерное поступление никотина в организм отрицательно воздействует на центральную нервную систему — развиваются головные боли, неврозы, тремор рук, а также на сердечно-сосудистую систему — увеличивается давление, пульс и воздействие на сердце.

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