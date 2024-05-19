Эксперт заявил, что курение вейпов приводит к повышенной концентрации никотина в организме

«Проблема, которая, может быть, сейчас уже видна — чрезмерное употребление никотина, если обычная сигарета заканчивается, и человек прекращает курить, то электронную сигарету можно легко передозировать, потому что она не заканчивается, ее можно долго втягивать, ингалироваться, тем самым увеличивается концентрация никотина в организме», — пояснил Никишенков.