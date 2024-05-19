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Пермский край ждет потепление выше +20 градусов

В середине новой недели вновь похолодает.

Сейчас в Остине: +27° 3 м/с 70% 743 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае не может наступить устойчивое тепло — погожие дни сменяет непогода. В ближайшие три дня, 19—21 мая, Прикамье ждет потепление. Температура воздуха приблизится к отметке +20 градусов, затем столбик термометра вновь опустится к уже ставшим привычным +10 градусам.

В воскресенье, 19 мая, над Прикамьем будет властвовать Скандинавский антициклон. На большей части региона температура воздуха была около −1…+2 градусов. Днем синоптики ГИС центра Пермского университета прогнозируют существенный прогрев. Очень тепло будет в Чайковском, Куеде, Чернушке — до +18…+20 градусов. В Перми потеплеет до +17 градусов.

Понедельник, 20 мая, может стать первым по-настоящему теплым днем с начала месяца. Днем в Пермском крае температура воздуха превысит +20 градусов. На северо-западе региона будет еще теплее. В Верещагино, Карагае, Сиве можно ждать +23 градуса. В Пермь также придет волна тепла до +19…+20 градусов. Ночью в Прикамье возможны заморозки.

Со среды, 22 мая, столбик термометра днем поползет вниз к отметкам +9…+11 градусов. Очередное потепление наступит только к выходным.