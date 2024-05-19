Пермский край ждет потепление выше +20 градусов

Понедельник, 20 мая, может стать первым по-настоящему теплым днем с начала месяца. Днем в Пермском крае температура воздуха превысит +20 градусов. На северо-западе региона будет еще теплее. В Верещагино, Карагае, Сиве можно ждать +23 градуса. В Пермь также придет волна тепла до +19…+20 градусов. Ночью в Прикамье возможны заморозки.