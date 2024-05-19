«Авангард» сообщил об уходе двух нападающих

«Клуб благодарит игроков за самоотверженную игру в концовке регулярного чемпионата, а также в плей-офф, и желает им успешного продолжения карьеры» — говорится в заявлении «Авангарда». Также, в пресс-службе клуба отметили, что нападающие «пришли в “Авангард” в самый нужный момент и помогали команде в ответственные минуты».