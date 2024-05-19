«Авангард» сообщил об уходе двух нападающих

«Клуб благодарит игроков за самоотверженную игру в концовке регулярного чемпионата, а также в плей-офф, и желает им успешного продолжения карьеры» — говорится в заявлении «Авангарда». Также, в пресс-службе клуба отметили, что нападающие «пришли в “Авангард” в самый нужный момент и помогали команде в ответственные минуты».
Позже руководство клуба сообщило, о прибытии в регион нового защитника «Авангарда» — двукратного обладателя Кубка Гагарина Даррена Дица. Спортсмен прилетел в Омск вместе с семьей.
В марте 2024 года из «Авангарда» был уволен Михаил Кравец. Отставка последовала после поражения омской команды от ярославского «Локомотива» со счетом 7:0. В завершившемся сезоне КХЛ «Авангард» дошел до второго раунда.