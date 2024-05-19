В Новосибирске почти вдвое выросли онлайн-продажи препаратов от аллергии

В Новосибирске зафикрован существенный рост спроса на средства от аллергии. Об этом сообщает портал РБК Новосибирск со ссылкой на данные онлай-сервиса доставки СберМаркет.
В апреле спрос на антигистаминные препараты увеличился в 1,8 раза. Средства от симптомов аллергии содержал каждый четвёртый заказ из аптек, при этом во второй половине месяца их покупали на 17% чаще, чем в первые две недели апреля.
Как сообщается, особой популярностью пользовались мази от аллергии. А средняя стоимость заказанный онлайн антигистаминных препаратов составила 242 рубля.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске вырос спрос на уколы для похудения.