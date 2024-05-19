Десяток яиц почти за 40 рублей заметили в магазине Новосибирска

При этом в большинстве других магазинов цена за десяток яиц превышает 100 рублей. По данной цене продаются яйца категории C1 под брендом «Солнышко», произведенные на «Октябрьской птицефабрике». Однако неизвестно, сколько времени магазин будет сохранять такие низкие цены на яйца.