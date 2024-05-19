Десяток яиц почти за 40 рублей заметили в магазине Новосибирска

В одной из торговых точек в Новосибирске можно купить десяток яиц за 40 рублей. Этот необычно низкий ценник заметили в супермаркете «Быстроном». Об этом сообщил портал Nsk.om1.ru.
При этом в большинстве других магазинов цена за десяток яиц превышает 100 рублей. По данной цене продаются яйца категории C1 под брендом «Солнышко», произведенные на «Октябрьской птицефабрике». Однако неизвестно, сколько времени магазин будет сохранять такие низкие цены на яйца.
Напомним, новосибирцы купили на Пасху больше 180 килограммов куличей.