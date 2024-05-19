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В Красноярске рекламный автомобиль оштрафовали за неправильную парковку

Владельцу автомобиля выписали штраф по ст. 12.19 КоАП РФ.

Источник: УГИБДД по Красноярскому краю

Красноярские полицейские наказали водителя, который неправильно припарковал автомобиль и разместил на нём рекламу. Об этом сообщили в ГИБДД.

Кадры автомобиля появились в интернете и привлекли внимание полицейских. На место выехал экипаж ДПС и привлёк к ответственности 33-летнего водителя по ст. 12.19 КоАП РФ за нарушение правил стоянки. Он оштрафован на 500 рублей.

В ГИБДД напомнили о необходимости соблюдать правила парковки в строго отведённых местах.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске создали чат-бот для жалоб на самокатчиков.

ГИБДД