В Красноярске рекламный автомобиль оштрафовали за неправильную парковку

Красноярские полицейские наказали водителя, который неправильно припарковал автомобиль и разместил на нём рекламу. Об этом сообщили в ГИБДД.
Кадры автомобиля появились в интернете и привлекли внимание полицейских. На место выехал экипаж ДПС и привлёк к ответственности 33-летнего водителя по ст. 12.19 КоАП РФ за нарушение правил стоянки. Он оштрафован на 500 рублей.
В ГИБДД напомнили о необходимости соблюдать правила парковки в строго отведённых местах.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске создали чат-бот для жалоб на самокатчиков.