В Красноярске рекламный автомобиль оштрафовали за неправильную парковку

Кадры автомобиля появились в интернете и привлекли внимание полицейских. На место выехал экипаж ДПС и привлёк к ответственности 33-летнего водителя по ст. 12.19 КоАП РФ за нарушение правил стоянки. Он оштрафован на 500 рублей.