Движение в центре Нижнего Новгорода перекрыто из-за забега 19 мая

Движение транспорта по маршруту забега «Беги, Герой!» прекращено в Нижнем Новгороде 19 мая с 00:01 до 15:00, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Приостановлено движение по Волжской набережной, улицам Бетанкура, Самаркандской, Совнаркомовской, Керченской, по Канавинскому мосту, Похвалинскому съезду, по Нижне-Волжской набережной, Зеленскому, Георгиевскому и Казанскому съездам, набережной Гребного канала, по площади Минина и Пожарского, улицам Ульянова, Варварской, Алексеевской.
Изменится схема движения общественного транспорта.
К примеру, автобусы А-1 будут курсировать от Октябрьской улицы до конечной остановки «Чёрный пруд».
Путь следования автобусов А-3, А-61, а также А-92 и Т-91 будет организован по метромосту, улицам Одесской и Максима Горького, площади Максима Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской и Варварской.
Движение автобусов А-19, А-45, а также Т-40, Т-45, 226 и 304 будет пролегать по метромосту, улицам Одесской, Максима Горького, площади Максима Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова.
Автобусы А-22, А-26, А-41, А-43, а также Т-37 и Т-57 города планируется направить по метромосту, улицам Одесской, Максима Горького, площади Максима Горького.
Путь следования автобусов А-71 и А-95 будет пролегать от улицы Ивана Романова до конечной остановки «Чёрный пруд».
Автобусный маршрут Т-70 пройдет по улицам Советской, Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской и Максима Горького
Маршруты электробусов Э-17 и автобусов А-68 планируется сократят до остановки «Площадь Сенная», автобусов Т-31 — до остановки «Водная академия».