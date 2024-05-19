В Новосибирске появится первый центр анализа снимков из космоса

В свою очередь доцент кафедры экологии и природопользования СГУГиТ Владимир Хамедов отметил, что ключевой задачей будущего центра станет передача как готовых «информационно-аналитических продуктов и услуг, полученных на основе геопространственных данных для решения своих прикладных задач», так и образовательных программ для их применения частным организациям, а также «заинтересованным организациям и ведомствам».