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В Омской области на один день закроют зоопарк для посетителей

20 мая там будут обрабатывать территорию от клещей.

Источник: Большереченский зоопарк

В Омской области на один день закроют Большереченский зоопарк для посетителей — говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Это произойдёт 20 мая в связи с тем, что территория зоопарка будет обрабатываться от клещей.

Государственный Большереченский зоопарк имени В. Д. Соломатина — единственный сельский зоопарк России, а также один из наиболее ярких природных памятников, ассоциирующихся с регионом. Расположен на 9 гектарах в пос. Большеречье Омской области в 200 км к северу от Омска.

Ранее мы рассказывали, что лев Крис живёт в зоопарке 11 лет и нуждается в общении и внимании людей.

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