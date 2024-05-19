В Омской области на один день закроют зоопарк для посетителей

В Омской области на один день закроют Большереченский зоопарк для посетителей — говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.
Это произойдёт 20 мая в связи с тем, что территория зоопарка будет обрабатываться от клещей.
Государственный Большереченский зоопарк имени В. Д. Соломатина — единственный сельский зоопарк России, а также один из наиболее ярких природных памятников, ассоциирующихся с регионом. Расположен на 9 гектарах в пос. Большеречье Омской области в 200 км к северу от Омска.
Ранее мы рассказывали, что лев Крис живёт в зоопарке 11 лет и нуждается в общении и внимании людей.