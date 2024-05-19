В Омской области на один день закроют зоопарк для посетителей

Государственный Большереченский зоопарк имени В. Д. Соломатина — единственный сельский зоопарк России, а также один из наиболее ярких природных памятников, ассоциирующихся с регионом. Расположен на 9 гектарах в пос. Большеречье Омской области в 200 км к северу от Омска.