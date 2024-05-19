Омич Юрий Иваненко может стать зампредседателя Верховного суда РФ

Во вторник, 28 мая, Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит заявление уроженца Омской области Юрия Иваненко на должность зампреда Верховного суда РФ. Если заявление будет одобрено, за ним закрепится должность председателя судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.
Юрию Иваненко 57 лет. Родился в деревне Бугалы Большереченского района. Окончил с отличием Омский государственный университет по специальности «правоведение» в 1992 году. Свою карьеру Иваненко начал в том же году с должности стажера Советского районного суда.
С октября 2020 года занимает должность председателя третьего судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ.
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