Представитель племени навахо рассказал о последствиях добычи урана в США

«С самого начала добыча урана оставляла разрушительные последствия для наших земель, включая загрязнение водных источников, радиационное воздействие и длительные проблемы со здоровьем среди наших людей», — сообщил он.
По словам Ахастина, эти последствия только укрепили приверженность индейского племени приоритету сохранения жизни и «благополучия окружающей среды».
Навахо — крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей навахо приближается к 400 тысячам.
В мае индейцы американского племени навахо выступили против планов увеличить производство урана на заселяемых территориях и его перевозку с целью замещения российских поставок из-за запрета на импорт металла из РФ.
Ранее американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона, вблизи Гранд-Каньона, в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти 10 лет после остановки.
Президент США Джо Байден в мае подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России.
«Росатом» в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркнуто, что «Росатом» прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.
В четверг глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил журналистам, что первые американские компании уже нашли лазейки в запрете на поставки урановой продукции из РФ и подают заявки на организацию таких поставок.