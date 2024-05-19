Кинодворики, опера, дизайн и танцы: во Владивостоке провели «Ночь музеев»

Во Владивостоке не просто прошла, а, скорее, отгремела «Ночь музеев». Мероприятия развернулись одновременно в нескольких локациях вечером 18 мая. Приморская картинная галерея предложила экскурсии по своим выставкам, музей ТОФ посвятил программу акции Дню образования Тихоокеанского флота и 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева открыл новые экспозиции про древнее и средневековое прошлое Приуралья, Сибири, а также несколько павильонов на Светланской. Там же развернулась и наша открытая студио радио «Комсомольской правды».
В общем, активностей на самом культурном дне было так много, что и не посчитать: задействовали порядка 20 площадок. Яркие моменты «Ночи музеев» — в материале.
Восточное искусство
Одним из самых ожидаемых ночи стало выступление творческого коллектива из КНР. Центр развития искусств города Цзиси провинции Хэйлунцзян представили «Пекинскую оперу», которая повествует о древней истории Китая. Произведение исполнили на Адмирала Фокина, 23, где прошли также чтения «Сказок с молоком» и выступления других артистов.
В восточной опере важны все элементы, это целое шоу, включающее в себя акробатику, танец, фехтование. Нельзя не отметить и достаточно тяжелые яркие костюмы. Сразу чувствуется ментальная разница, однако представление захватывает, очаровывает. Это доказали и конкурирующее за лучший кадр жители Владивостока.
«Комсомолка» узнала, как удалось организовать оперу.
«Пригласить коллектив, работающий в жанре китайской опере, было идеей администрации Владивостока. Работу курировало управление культуры. Это вписывается в несколько контекстов, которые для нас актуальны. Во-первых, Перекрестные годы России и Китая. Во-вторых, сама акция “Ночь музеев” стала нам интересна, так как исторически существует квартал Миллионка. Символично, что этнические китайские творцы выступили рядом с этим местом.
Наша администрация плотно сотрудничает с городом Цзиси. Его первый секретарь недавно посещал Владивосток, и мы достигли ряда договоренностей. Поэтому продолжим всячески поддерживать обмен талантами, опытом, обогащение культурной повестки", — рассказала Полина Кожевникова, главный специалист 1-го разряда управления культуры администрации приморской столицы.
Во дальневосточном центре очень гостеприимная публика, как добавила собеседник «КП», жители с теплотой встречают коллективы из Китая. И этот раз не стал исключением из правил. В России очень редко увидеть такой жанр!
«В контексте просветительского формата “Ночи музеев” опера действительно стала удивляющей и познавательной», — сказала Полина Александровна.
Как добавил мэр Владивостока Константин Шестаков, нашим иностранным друзьям это тоже интересно — вне границ своей страны увидеть на одной из основных площадок традиционные и понятные для себя мотивы.
Улица танцев и сказок
В центре «Молодёжь Приморья» на Аксаковской прошел слэм «Научный поединок» (12+) о Древнем мире. Вход на мероприятие был по предварительной регистрации, однако желающих увидеть состязание было много; собравшимся едва ли хватило мест.
Не утихали музыка и разговоры на основной праздничной площадке — части Светланской у музея Арсеньева. Не будем останавливаться на экспозициях, развернутых в учреждениях: у жителей Владивостока еще есть шанс их осмотреть. А вот о работе павильонов, работавших на главной улице города, не рассказать нельзя.
Там расположились точки с разными активностями. На мастер-классах (0+) гости своими руками изготовят сувенир для себя и близких. Также гости смогут прочитать свои стихи в поэтической гостиной. В галерее «Арка» прошли лекции, были развернуты выставки.
Много гостей посетило и нашу открытую студию. Беседы в прямом эфире «Комсомольская правда» вела прямо со Светланской. Владивостокцы с интересом останавливались, чтобы послушать диалог.
Кстати, Константин Шестаков, мэр Владивостока, в эфире радио отметил, что тема истории в ближайшие годы будет на волне своего развития. И «Ночь музеев» уже в следующем году вполне может стать не только общегородским, но и международным праздником. О любимых местах главы города и истории Владивостока — в отдельном материале.
Конечно, это лишь несколько зарисовок из масштабной «Ночи музеев». В кинодвориках показывали фильмы на парусах, во дворике ГУМа проводили занятия по историческим танцам, жители посещали мастер-классы по вокалу, акварели, прошел творческий вечер дизайнеров. Когда-то музеи не могли конкурировать с телевидением, журналами, интернетом, а теперь способны консолидировать усилия и создавать общегородские праздники.
«Если бы не мэрия, этого фестиваля могло бы и не быть. Не мы приходили на ковер и просили: пожалуйста, сделайте нам праздник. Проведение мероприятия — инициатива команды Константина Владимировича», — отметил в беседе с «КП» Андрей Островский, глава отдела пресс-службы Музея истории Дальнего Востока.