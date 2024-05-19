Кинодворики, опера, дизайн и танцы: во Владивостоке провели «Ночь музеев»

Во Владивостоке не просто прошла, а, скорее, отгремела «Ночь музеев». Мероприятия развернулись одновременно в нескольких локациях вечером 18 мая. Приморская картинная галерея предложила экскурсии по своим выставкам, музей ТОФ посвятил программу акции Дню образования Тихоокеанского флота и 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева открыл новые экспозиции про древнее и средневековое прошлое Приуралья, Сибири, а также несколько павильонов на Светланской. Там же развернулась и наша открытая студио радио «Комсомольской правды».