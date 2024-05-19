Коммунальщики рассказали, где в Самаре отключат холодную воду из-за плановых работ на сетях

Как сообщает «РКС-Самара», на 20 мая запланированы работы по замене запорной арматуры на сетях на площади Чапаева. В связи с этим с 9:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: Пл. Чапаева, 1; ул. Фрунзе, 167а, 171, 173, 175, 177, 179, 181; ул. Вилоновская, 1, 2, 2а, 4а.
21 мая плановые работы проведут на сетях на ул. Вольской. С 09:00 до 11:55 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Вольская, 81, 83, 85; Томашевский тупик, 3; Ново-Вокзальный тупик, 10, 12, 13; ул. Калинина, 14; ул. Свободы, 92.
Также 21 мая планируется заменить пожарный гидрант на ул. Прожекторной. С 10:00 до 14:00 холодной воды не будет по адресам: частный сектор Карельский пер., 4 — 16; ул. Экспериментальной, 2 — 20; ул. Прожекторной, 16 — 20.
22 мая специалисты заменят задвижку диаметром 200 мм на ул. Ново-Садовой. Для этого с 10:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Ново-Садовая, 250, 246.
На 22 мая запланирован и ремонт 11 запорных арматур на ул. Урицкого. С 11:00 до 13:55 холодная вода будет отсутствовать по адресам: ул. Пензенская, 26, 43, 45, 51, 53; ул. Владимирская, 37, 41, 43, 43А, 45; ул. Урицкого, 28, 30; пр. Карла Маркса, 11, 13, 15 ‚19, 21Б, 23; ул. Тухачевского, 24, 26, 28; ул. Пятигорская, 4, 8, 10.
В «РКС-Самара» отмечают, что информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения объектах является предварительной. В течение недели список работ может быть скорректирован.