Коммунальщики рассказали, где в Самаре отключат холодную воду из-за плановых работ на сетях

Как сообщает «РКС-Самара», на 20 мая запланированы работы по замене запорной арматуры на сетях на площади Чапаева. В связи с этим с 9:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: Пл. Чапаева, 1; ул. Фрунзе, 167а, 171, 173, 175, 177, 179, 181; ул. Вилоновская, 1, 2, 2а, 4а.