В Крыму стали реже убивать и грабить

«На территории республики уменьшилось число зарегистрированных краж на 6,4%, грабежей — на 33,8%, разбоев — на 41,7%, фактов незаконного завладения транспортным средством — на 42,2%», — сказано в сообщении надзорного ведомства.
Кроме того снижается чило тяжких и особо тяжких преступлений. Статистика убийств с начала года снизилась на 18,5%, изнасилований — на 66,7%. Органами правоохраны выявлено 636 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 382 факта их сбыта.
При этом число «пьяных» преступлений снизилось на 3%, совершенных в состоянии наркотического и токсического опьянения — на 50%.
На 15,4% реже в Крыму фиксируют нарушения ПДД, число преступлений в общественных местах снизилось на 17,5%, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах — на четверть. Также на 8,6% реже преступления совершали рецидивисты.
«Всего за 4 месяца 2024 года на территории Крыма зарегистрировано 7,4 тыс преступлений, из них почти 3,6 тыс — против собственности, раскрываемость которых составила 60,9%. Общереспубликанская раскрываемость составляет 69,8%», — подытожили в пресс-службе.
По итогам первых трех месяцев года в Крыму было зарегистрировано 5,5 тысяч преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составляла 74,7%