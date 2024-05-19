В Крыму стали реже убивать и грабить

Кроме того снижается чило тяжких и особо тяжких преступлений. Статистика убийств с начала года снизилась на 18,5%, изнасилований — на 66,7%. Органами правоохраны выявлено 636 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 382 факта их сбыта.