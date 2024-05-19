Перепады температуры от 12 до 27 градусов прогнозируют в Ростове

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды ростовчанам с понедельника, 20 мая, по пятницу, 24 мая.
Так, утром в первый рабочий день недели температура воздуха будет от 12 до 17 градусов тепла. Днем — от 22 до 23, вечером — от 18 до 21 тепла. День будет солнечным и без осадков.
Во вторник, 21 мая, в донской столице с утра столбик термометра покажет от 14 до 17 градусов, днем — от 24 до 26, вечером 20−22 тепла. День выдастся малооблачным, осадков не обещают.
В среду, 22 мая, с утра в Ростове от 16 до 22 тепла, днем от 26 до 27, вечером от 21 до 26. Солнечно, без дождя.
В четверг, 23 мая, утром от 16 до 22 тепла, днем от 26 до 28, вечером от 22 до 27. Ясно и без осадков.
В пятницу, 24 мая, в Ростове утром от 16 до 21 градуса тепла, днем от 25 до 126 градусов тепла, вечером от 20 до 24. Солнечно и без дождя.