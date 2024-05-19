Началось благоустройство сквера Соломенной сторожки в Тимирязевском районе

Отмечается, что в рамках проекта сделают большую игровую площадку для детей с ярким резиновым покрытием, игровой башней и прогулочным видовым мостом. В его нижнюю часть встроят качели и горки. В зоне отдыха появятся парящие качели под воздушными навесами. Здесь же высадят растения, которые будут виться по конструкциям и создавать тень. Для занятий спортом установят уличные тренажеры, столы для настольного тенниса и большую беседку со столами для игры в шахматы.