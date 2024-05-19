Началось благоустройство сквера Соломенной сторожки в Тимирязевском районе

«На севере столицы в Тимирязевском районе приводят в порядок сквер Соломенной сторожки. Эту территорию местные жители используют как транзитную зону, ведущую к Тимирязевскому парку, парку “Дубки”, автобусным остановкам и станции метро “Тимирязевская”. Сейчас специалисты обустраивают дорожно-тропиночную сеть и прокладывают кабельную канализацию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках проекта сделают большую игровую площадку для детей с ярким резиновым покрытием, игровой башней и прогулочным видовым мостом. В его нижнюю часть встроят качели и горки. В зоне отдыха появятся парящие качели под воздушными навесами. Здесь же высадят растения, которые будут виться по конструкциям и создавать тень. Для занятий спортом установят уличные тренажеры, столы для настольного тенниса и большую беседку со столами для игры в шахматы.
Также специалисты приведут в порядок цветники возле монумента «Победа» и памятника советскому скульптору Евгению Вучетичу. Также приведут в порядок газон, разобьют свыше 1,4 тыс. кв. м цветников с многолетниками, высадят около 500 кустарников и более 50 деревьев. Украсит сквер оранжерея под открытым небом с разноуровневыми и разнообразными цветниками и скамейками для отдыха. Кроме того, установят памятник жителям района, работавшим на благо бывшего поселка Соломенная Сторожка во времена его становления и развития.
Благоустройство сквера станет продолжением проектов комплексного благоустройства в Тимирязевском районе прошлых лет. Так, в 2023 году возле станции метро организовали сквер и пешеходную зону между торговым центром и ул. Яблочкова. Около детского сада на этой улице отремонтировали три игровые площадки и привели в порядок место для обучения детей правилам дорожного движения. Между путями железной дороги и ул. Яблочкова проложили пешеходный маршрут на месте народных троп.
Кроме того, в прошлом году новый облик обрела пешеходная зона на ул. Вятская, 1-я Хуторская, Башиловская и в 4-м Вятском пер. По просьбам жителей здесь обустроили место для отдыха и площадку для выгула домашних животных, установили новые опоры освещения и привели в порядок газон. Ранее о проектах комплексного благоустройства, которые будут реализованы на севере столицы в 2024 году, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.