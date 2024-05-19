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Жителей Волгоградской области 22 и 23 мая оставят без телевидения

Телезрители останутся без любимых передач из-за профилактики.

Источник: Комсомольская правда

Отключение телерадиосигнала ждет в середине новой рабочей недели жителей отдельных населенных пунктов Волгоградской области. Из-за профилактики не будут показывать телевизоры в Громославке и Котельниково 22 мая, а в Эльтоне без любимых телепередач жители останутся 23 мая. О временных неудобствах предупреждает абонентов Волгоградский ОРТПЦ.

По информации сайта российской телерадиосети, профилактические работы запланированы с 9.00 до 15.00, в это время предающее оборудование будет отключено. Пропадут каналы, входящие в РТРС-1 и РТРС-2. Отключения трансляций согласовали с вещателями.

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