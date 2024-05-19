Жителей Волгоградской области 22 и 23 мая оставят без телевидения

По информации сайта российской телерадиосети, профилактические работы запланированы с 9.00 до 15.00, в это время предающее оборудование будет отключено. Пропадут каналы, входящие в РТРС-1 и РТРС-2. Отключения трансляций согласовали с вещателями.