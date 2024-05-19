В Кемерове шесть человек устроили перестрелку во дворе новостройки

По данным SHOT, все стрелявшие задержаны, полицейские изъяли у них травматическое оружие. ngs42.ru со ссылкой на полицию Заводского района Кемерова уточняет, что все задержанные — местные жители. Однако в сообщении правоохранителей не уточняется их национальность.