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В Кемерове шесть человек устроили перестрелку во дворе новостройки

По словам очевидцев, стрелявшие прятались за припаркованные машины и говорили на иностранном языке.

Около шести утра жители ЖК «Мичуринские аллеи» в Кемерове проснулись от звуков выстрелов — сообщает телеграм-канал SHOT.

Шестеро мужчин бегали по двору, стреляли и прятались за припаркованные машины. Перестрелка попала на видео.

Порталу ngs42.ru очевидцы сообщили, что при этом звучала иностранная речь, источники издания предположили, что перестрелку устроили мигранты.

По данным SHOT, все стрелявшие задержаны, полицейские изъяли у них травматическое оружие. ngs42.ru со ссылкой на полицию Заводского района Кемерова уточняет, что все задержанные — местные жители. Однако в сообщении правоохранителей не уточняется их национальность.