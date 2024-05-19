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В Москве скончался посол Гондураса Эльвир Сальгадо

В Москве скончался чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что дипломат умер дома, в столичном районе Замоскворечье.

Информацию о случившемся подтвердил и глава МИД Гондураса Энрике Рейна в своем аккаунте X.

«От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего не уточняются.

Посольство Гондураса в России открылось 14 октября 2013 года. По данным газеты El Pais, Эльвир Сальгадо возглавил дипмиссию в Москве в 2022 году.

дипломатия