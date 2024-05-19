В Москве скончался посол Гондураса Эльвир Сальгадо

Отмечается, что дипломат умер дома, в столичном районе Замоскворечье.
Информацию о случившемся подтвердил и глава МИД Гондураса Энрике Рейна в своем аккаунте X.
«От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России», — говорится в сообщении.
Подробности произошедшего не уточняются.
Посольство Гондураса в России открылось 14 октября 2013 года. По данным газеты El Pais, Эльвир Сальгадо возглавил дипмиссию в Москве в 2022 году.