Синоптики предупредили омичей о сильных ливнях с грозами и порывистом ветре

В Омской области сегодня и завтра ожидаются сильные дожди с грозой и порывистый ветер. Непогода накроет регион днем.
По информации синоптиков, 19 и 20 мая по Омской области днем ожидаются кратковременные дожди, ночью — ливни с грозами и ветер с порывами до 15−20 м/с.
МЧС настоятельно рекомендует при сильном ветре избегать нахождения вблизи деревьев, линий электропередачи, рекламных щитов и других шатких конструкций. В условиях непогоды водителей призывают соблюдать скоростной режим, избегать резкого торможения и необдуманных маневров.
Напомним, синоптики прогнозируют, что сильные дожди с грозами задержатся в Омской области до конца мая.