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Синоптики предупредили омичей о сильных ливнях с грозами и порывистом ветре

Непогода сохранится в регионе до завтра.

Сейчас в Остине: +26° 2 м/с 79% 743 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

В Омской области сегодня и завтра ожидаются сильные дожди с грозой и порывистый ветер. Непогода накроет регион днем.

По информации синоптиков, 19 и 20 мая по Омской области днем ожидаются кратковременные дожди, ночью — ливни с грозами и ветер с порывами до 15−20 м/с.

МЧС настоятельно рекомендует при сильном ветре избегать нахождения вблизи деревьев, линий электропередачи, рекламных щитов и других шатких конструкций. В условиях непогоды водителей призывают соблюдать скоростной режим, избегать резкого торможения и необдуманных маневров.

Напомним, синоптики прогнозируют, что сильные дожди с грозами задержатся в Омской области до конца мая.